La Cerdanya i el Pirineu han començat aquest dilluns un curs escolar que situa les xifres d'alumnes al nivell de les que tenia la demarcació abans de la pandèmia, de manera que en aquest exercici l'augment de famílies que van originar els confinaments ha reculat definitivament. La demarcació estrena, a més, la nova organització territorial del departament amb la concepció de tot l'Alt Pirineu i l'Aran com una unitat, factor que beneficia especialment una Cerdanya separada històricament entre les províncies de Girona i Lleida i les seves respectives delegacions territorials.

La Cerdanya ha iniciat el curs amb un total de 1909 alumnes, una xifra que el mateix departament ha apuntat que suposa un lleuger decens respecte l'any passat. Aquest descens és moderat a tot l'Alt Pirineu i l'Aran, amb una xifra global de 61 alumnes. A més de les baixes de les famílies noves que van arribar al Pirineu durant la pandèmia, també cal sumar en aquesta tendència el descens de la natalitat i la seva projecció. El departament treballa amb unes xifres de natalitat de 468 nadons al Pirineu pel curs 2021 2022; de 469 durant aquest curs; de 432 el curs que ve i de 424 durant el curs 2024 2025. A la Cerdanya les dades d'alumnat situen l'educació infantil en 401 estudiants repartits en 26 grups; l'educació primària en 920 alumnes repartits en 53 grups; i l'Educació Secundària en 588 alumnes en 20 grups. A fi efecte de gestionar el transport dels alumnes, el Consell Comarcal ha activat aquest dilluns també onze línies d'autocar que recorren els 17 municipis tant per l'Obaga com per la Solana. L'Alt Urgell ha iniciat el curs amb un total de 2.280 alumnes, mentre que a tot el Pirineu i l'Aran han començat les classes 7.943 estudiants.

Des del departament d'Educació, el director general dels serveis territorials, Ramon Jordana, ha explicat que la Generalitat vetllarà perquè les xifres de descens d'alumnes no es consolidi i, doncs, afecti la demografia d'unes comarques pirinenques que no poden perdre població. Jordana ha remarcat que, en canvi, "en els últims anys detectem que a mig curs també arriben nous alumnes de famílies que venen atretes per l'economia turística".