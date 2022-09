La campanya publicitària per difondre la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030 a Catalunya va costar 329.682,01 euros, segons la informació facilitada per l'executiu català a preguntes del grup parlamentari de la CUP.

Segons la resposta a la pregunta parlamentària, 28.765 euros van ser per a la creativitat, 203.996,77 per a la difusió multimèdia i 96.920,24 per a la difusió digital. La CUP ha difós la resposta a través de les seves xarxes socials acompanyada del text: "329.000 euros per promocionar la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern. D'una consulta que no es va celebrar. D'uns Jocs que no se celebraran. Quin despropòsit".