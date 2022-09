El Consell Comarcal de Cerdanya ha obert aquest dilluns el termini per inscriure’s a una nova edició de les Jornades d’Ocupació i Emprenedoria, les quals ha fixat per al dia tres d’octubre. L’òrgan comarcal ha anunciat que aquesta jornada es farà a les instal·lacions de la zona poliesportiva de Puigcerdà, per la qual cosa ha activat el termini d’inscripcions a través del seu portal web. L’activitat l’organitza el mateix Consell Comarcal conjuntament amb el Consorci Alt Urgell Cerdanya i l’Oficina Jove de la comarca, que aplega l’òrgan comarcal i l’Ajuntament de Puigcerdà. La jornada s’iniciarà amb les trobades «cara a cara entre empreses cercadores de personal i els candidats a entrar al mercat laboral. Posteriorment es farà una sessió d’assessorament especialitzat a persones emprenedores i empreses. La previsió dels organitzadors és que l’activitat finalitzi al voltant de la una del migdia.