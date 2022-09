L’Ajuntament de Puigcerdà regularà l’estacionament d’autocaravanes i vehicles camperitzats al seu terme municipal. El consistori de la capital ha anunciat que en els pròxims mesos posarà fil a l’agulla pel que fa a la redacció d’una ordenança que li doni empara legal per limitar la presència d’aquests vehicles.

De moment l’equip de govern esperarà saber si la resta de municipis de la Cerdanya es coordinen a través del Consell Comarcal per redactar un text comú. En aquest sentit, en trobades recents del Consell els mandataris locals ja han plantejat la necessitat de tota la vall de regular aquest subsector del turisme que en els últims anys ha fet un salt exponencial. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha apuntat, però, que «si hi ha una proposta en el pla comarcal nosaltres ens hi sumarem perquè creiem que és una problemàtica general, però si veiem que això no avança redactarem una ordenança municipal». L’alcalde ha apuntat que la creixent presència als carrers i racons del terme municipal i de la resta de la comarca «és una problemàtica que tenim a tot arreu i n’hem parlat al Consell d’Alcaldes; hem parlat de mirar de fer quelcom conjunt». Amb tot, el consistori puigcerdanès és conscient que el marge de maniobra que té per regular l’estacionament, pernocta i acampada de les autocaravanes és limitada. En aquest sentit, la prohibició de l’estacionament no es pot fer i, en canvi, el consistori si pot limitar l’acampada, la qual cosa es considera en el moment en què el vehicle ocupa més de la plaça assignada o desplega elements externs. Sobre aquesta situació, l’oposició d’ERC a l’Ajuntament ha elevat al ple municipal la preocupació d’alguns veïns sobre la creixent presència d’aquests tipus de vehicle al municipi.

A la Cerdanya, l’Ajuntament de Lles ha estat pioner en la redacció d’una ordenança municipal, la qual ja ha entrat en vigor aquest estiu, per tal de regular l’estacionament al seu entorn natural. Igualment, Martinet ha desenvolupat en els últims anys una zona regulada per a autocaravanes a tocar del nucli urbà.