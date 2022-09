Els ajuntaments d’Alp, Fontanals, Urús i Das, propietaris a través d’una mancomunitat de l’escola d’Alp, han iniciat un projecte de reforma de les aules del centre gràcies a la concessió d’una ajuda de 80.000 euros de la Fundació Bosch Aymerich, propietària de l’estació d’esquí de Masella. La reforma és clau no tan sols per a la millora física de les instal·lacions, que ja tenen cinquanta anys, sinó que també perquè l’equip docent pugui adaptar algunes activitats gràcies a un entorn més amable.

El projecte permetrà renovar les onze aules on els alumnes fan classe, tutoria i informàtica així com un despatx. L’actuació se centrarà en l’actualització de les aules renovant el terra, que encara és d’origen amb rajola freda, algunes tarimes encara originals i els armaris d’obra que condicionen l’emmagatzematge del material.

La directora de l’escola Bac de Cerdanya d’Alp, Assumpta Villaró, ha explicat que «ha estat una sorpresa per a nosaltres; ens anirà molt bé perquè l’escola ja té cinquanta anys i calia fer-li una renovació. Amb el terra continu de linòlium podrem fer activitats a terra com ara jocs pels petits i posar en pràctica propostes més innovadores». Una vegada es van reunir l’equip docent i el govern municipal, van establir la possibilitat de demanar una ajuda a la fundació que gestiona Masella, la qual ja programa anualment la convocatòria de beques pels alumnes de Cerdanya. La Fundació Bosch Aymerich ha aprovat recentment el projecte sol·licitat i ara l’escola ha activat el projecte de reforma interior. Segons ha detallat la directora del centre el gruix de les obres es farà ja aquest mes de setembre, per la qual cosa han buidat algunes de les aules a l’espera que vinguin els tècnics de l’empresa que instal·larà el terra nou. En paral·lel, s’han realitzat treballs de repintat de les parets amb una aportació econòmica dels quatre ajuntaments que formen la mancomunitat, de manera que la inversió en el projecte serà lleugerament superior als 80.000 euros que aporta la fundació.

L’escola Bac de Cerdanya, propietat dels quatre ajuntaments, té actualment 110 alumnes.