Els professors de la Cerdanya podran optar a places d’escoles dels dos costats de la frontera provincial. Això canviarà de tot l’actual escenari, de manera que, per exemple, un mestre de Puigcerdà podrà demanar una plaça de Bellver sense el risc que l’enviïn al sud de Lleida i un de Martinet podrà escollir Alp sense el risc que el departament el destini a Palamós perquè ha fixat la seva preferència a les comarques de Girona.

La nova delegació del Govern a l’Alt Pirineu ha anunciat la creació d’una borsa de treball única per la vegueria que té com a objectiu posar remei a aquesta situació, la qual ha provocat una de les reclamacions històriques per part del sector educatiu. El director del servei territorial d’Educació a l’Alt Pirineu i l’Aran, Ramon Jordana, ha explicat que la voluntat del nou organigrama és establir una autèntica gestió unificada del departament al Pirineu tenint en compte les relacions reals dins les mateixes comarques, en el cas de la Cerdanya amb l’actual divisió provincial i departamental, i en relació amb les comarques veïnes. Jordana ha apuntat que fins ara la coordinació amb Girona dificultava la gestió del departament a la Cerdanya. A la pràctica, la possibilitat d’accedir a una borsa de treball pròpia del Pirineu permetrà el professorat local fixar les preferències pel que fa a les places en base a la seva residència independentment de la província i, doncs, multiplicar el número d’escoles de la tria.