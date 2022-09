El departament d’Educació encarregarà un estudi per analitzar la conveniència i les possibilitats de construir l’edifici de l’escola Llums del Nord de Puigcerdà. El centre, que està en mòduls prefabricats des de la seva creació l’any 2007, està pendent des d’aleshores d’ocupar un edifici que li millori les instal·lacions i, alhora, li asseguri la continuïtat.

Des del departament d’Educació han apuntat que el fet que des d’aquest curs acadèmic la gestió el mateix departament al Pirineu es faci de manera unificada i no en base a les divisions provincials, ha d’ajudar a trobar una resposta definitiva en els pròxims mesos per a aquesta escola. Llums del Nord és el segon Centre d’Educació Inicial i Primàra de Puigcerdà i es va crear quan la més antiga, l’Alfons I, estava saturada. El director dels serveis territorials del departament d’Educació al Pirineu, Ramon Jornada, ha explicat que «s’ha de fer un estudi molt seriós; el barracó no és la solució definitiva evidentment i s’ha de fer un estudi amb tots els agents socials començant pels ajuntaments i tota la gent que està implicada en l’educació per veure quina solució definitiva podem trobar per Llums del Nord. Hi treballarem segur». El dia 21 de juliol, un dia després del seu nomenament, Jornada va estrenar el càrrec a Puigcerdà en una reunió amb les parts implicades per mirar d’encarar les possibles sortides. Una de les opcions passa per crear un edifici escolar que albergui també altres usos educatius.