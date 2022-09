El sector làctic català tindrà aquest mateix mes de setembre un institut de participació pública i seu al Pirineu que vetllarà pels seus interessos. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha anunciat aquest divendres en el transcurs d’una visita a l’Alt Urgell la creació de l’Institut de la Llet. Aquesta nova institució sota el format de fundació amb participació pública i també del sector privat, ha d’esdevenir una eina clau no tan sols per a la regulació del mercat làctic a Catalunya, amb l’establiment d’uns preus que beneficiïn més la ramaderia, sinó que també pel foment del sector com motor econòmic del Pirineu.

L’Institut de la Llet ha quedat ubicat a les instal·lacions de l’Escola Agrària de Bellestar, al municpi de Montferrer i Castellbò, pel pes que tenen les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya en el sector, amb 79 explotacions. Jordà, que ha aprofitat l’estada per reunir-se amb els ramaders, ha remarcat que el nou Institut de la llet és una institució que sumarà la seva tasca de promoció del consum de la llet al benefici que també ha de suposar pel sector l’entrada en funcionament del nou índex de referència relatiu als costos de producció, el qual ha de fer pujar el guany dels ramaders. També hi ha de sumar una línia de crèdit específic pel sector. Jordà ha remarcat que l’Institut serà una «institució de referència» per posar en valor i fomentar el consum de la llet i els productes làctics. El departament hi aportarà 70.000 euros els dos primers anys. La resta del pressupost es cobrirà amb l’aportació dels patrons privats, la qual es definirà en les pròximes setmanes així com el nom del director o directora de l’ens. Sector en emergència L’anunci de la creació de l’Institut de la Llet arriba en un context d’una crisi en el sector que els seus professionals consideren ja enquistada. En aquest sentit, la mateixa conselleria considera que el sector de la llet està en una situació d’emergència i així ho ha reiterat Jordà. En aquesta línia, des del Govern apunten que l’any 2011 hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres, mentre que al tancament de l’any passat n'eren 490, amb un total de 73.900 caps de bestiar. Igualment, la balança de preus no beneficia el sector productor. Tant és així que en una simulació de costos realitzada pel departament l’any passat va evidenciar que el preu mínim perquè el litre de llet fos rendible s’hauria de fixar en 37,4 cèntims el litre, mentre que el preu real que rebien llavors els ramaders era de 33,4 cèntims el litre. La creació de l’Institut de la llet se suma a altres inciatives per afavorir el dinamisme del sector com ara el Centre Tecnològic de la Llet i el Formatge, integrat al projecte «Pirineu Tech Mountain» a la Seu d’Urgell.