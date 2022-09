Minimitzar les incidències relacionades amb la sobrefreqüentació del Parc Natural del Cadí-Moixeró durant la temporada de bolets. Aquest és l'objectiu que s'ha fixat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural aquesta tardor. Per això, té previst augmentar la presència de guardes rurals a la zona des del 10 de setembre fins al 16 d'octubre. La seva feina se centrarà en informar i dussuadir per evitar les accions incíviques de visitants i garantir el respecte de la normativa vigent així com la seguretat en les zones d'aparcament. Forma part del pla de xoc impulsat per la conselleria per fomentar la conservació dels espais naturals i fer-ho compatible amb les diferents activitats que s'hi fan.

Les principals problemàtiques que s'hi han detectat en els últims anys són la circulació motoritzada per espais restringits a aquests vehicles, l’erosió i la degradació del sòl i de la vegetació, l’afectació a la fauna, a la ramaderia i als particulars que habiten en aquests espais per sortida dels camins; la generació de soroll i escombraries; l’enlairament de drons; l’aparcament indegut, o l’acampada, entre d’altres. La mesura és fruit de la implementació del pla de xoc del Departament d’Acció Climàtica per fer compatible la protecció de l'espai i els usos d'activitats tradicionals amb l'ús públic i social d'aquests espais i altres activitats com el turisme responsable, entre d'altres.