La Colla Castellera de Cerdanya ha creat una nova proposta per celebrar la Diada nacional de l’Onze de Setembre. L’entitat s’ha coordinat amb quatre ajuntaments de la comarca per realitzar una ruta que oferirà quatre pilars en quatre pobles durant el matí de diumenge. La colla es desplaçarà en autocar des de primera hora del matí per oferir els pilars de quatre a Meranges, entre dos quarts de deu i les deu del matí; Guils de Cerdanya a partir de les onze del matí; Das, a dos quarts d’una; i Martinet, a les dues del migdia. Els castellers entraran a les places de cada una de les localitats amb pilars de canalla i la interpretació dels Segadors. Posteriorment realitzaran el pilar commemoratiu. L’entitat ha fet una crida a la població a seguir l’activitat que sota el nom «Ruta Pilanera» pretén oferir una nova proposta itinerant per la comarca posant el focus en poblacions petites i sovint fora del gran calendari d’actes. La Colla Castellera de Cerdanya clourà la jornada a Martinet amb un dinar de germanor. Després de la seva actuació a la Festa Major de la Seu d’Urgell, els de la camisa blau verda preparen el segon tram de la temporada. L’entitat realitza assajos oberts els dimarts i divendres al vespre a la Tor de Querol.