Els pilars castellers són novetat en l’Onze de Setembre a la Cerdanya

La Cerdanya ha celebrat la Diada amb la ruta pilanera de la colla castellera local com a principal novetat. Els de la camisa blau verda van oferir un itinerari de quatre pilars per quatre poblacions de la vall, començant a Meranges a les deu del matí i continuant a Guils de Cerdanya, Das i Martinet. A la població del Baridà van cloure l’acte amb un dinar de germanor. En cada un dels pobles, la colla va aixecar pilars de quatre, així com pilars de canalla acompanyats pels músics propis amb la interpretació d’Els segadors. Les poblacions van aprofitar la visita dels castellers per ampliar l’acte amb altres propostes culturals per als veïns. Es tracta d’una primera edició d’una ruta pilanera, que des de la colla han apuntat que, a falta de fer-ne la valoració oficial, miraran de consolidar en els pròxims anys passant per altres poblacions. La ruta va ser seguida per una cinquantena de castellers amb autocar i uns quants membres també de la colla que es van desplaçar en grup ciclista.

La celebració de la Diada a la Cerdanya va tenir altres actes, entre els quals la marxa de torxes que va convocar dissabte al vespre l’Ateneu Popular de Cerdanya a Bellver. Després de recórrer els carrers del centre del poble, la comitiva reivindicativa de foc es va aplegar davant del local de l’Ateneu per celebrar un ball tradicional a càrrec del músic i activista de Músser Pep Lizandra. Com és tradició, l’acte més multitudinari de la Diada es va celebrar a Puigcerdà amb la pujada a l’ermita de Bell-lloc. Els caminants van sortir de la capital cerdana a les vuit del matí per iniciar l’ascensió al turó que domina el centre de la plana. En arribar-hi van celebrar la 16a edició de l’Aplec de Bell-lloc. A la tarda, Puigcerdà va completar el programa amb una ballada de sardanes.