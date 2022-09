Puigcerdà licita en bloc contractes de manteniment per cinc anys

L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una licitació extraordinària pel que fa a la suma i l’oferiment de diversos serveis aplegats en un paquet únic per una suma que supera el milió d’euros i preveu una vigència de les prestacions de cinc anys, com a màxim, amb tres de contracte i dos de possible pròrroga. La signatura dels nous contractes que es derivin d’aquest procés han de permetre l’Ajuntament de Puigcerdà garantir els serveis de neteja i manteniment de les instal·lacions municipals en els pròxims anys.

La licitació en bloc afecta diversos equipaments municipals i inclou un lots específic per a centres especials de treball, escolars i de cultura. D’aquesta manera, tots els contractes externalitzats de neteja dels equipaments municipals han de quedar fixats i assegurats en aquests nous contractes, segons la previsió de l’equip de govern. Els contractes previstos fixen una vigència d’entre final d’aquest any fins a final de l’any 2027. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que amb les noves contractacions per la prestació dels serveis «ara tan sols quedarà pendent alguna factura i algun reforç per l’inici del curs escolar però l’objectiu de l’Ajuntament és que cap el novembre això estigui adjudicat». La licitació en bloc preveu lots en els quals hi ha, entre d’altres, la neteja de l’escola Llums del Nord, de la llar d’infants municipal, de l’Escola Municipal de Música, de l’escola Alfons I, del Teatre Casino Ceretà, els Centres Especials de Treball, la Biblioteca Comtat de Cerdanya i l’Oficina de Turisme. El consistori pagarà anualment 237.000 euros pels tres primers exercicis. El fet que es tracti d’una licitació amb aquesta suma obliga el consistori ha realitzar un procediment harmonitzat de licitació seguint els paràmetres europeus amb el procés d’exposició pública. L’Ajuntament ha aprovat via plenari municipal el procés de licitació, de manera que en les pròximes setmanes portarà a terme el procés d’adjudicació. En la votació al plenari, el grup municipal d’ERC s’ha abstingut mentre que ha rebut el suport dels nou regidors de l’equip de Govern.