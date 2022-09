El Consell Comarcal de Cerdanya ha entregat beques a alumnes de la comarca que es formen en el sector de la restauració, en els àmbits del turisme que més feina genera a la vall. Les ajudes econòmiques als estudiants s’emmarquen en el Programa Referent d’Ocupació Juvenil que té com a objectiu la formació i ocupació dels joves entre 16 i 29 anys i han tingut un pressupost de 1.454 euros que han beneficiat quatre estudiants.

L’acte d’entrega de les beques , que porten per nom «Mise en place» s’ha fet aquesta setmana a la sala d’actes del mateix Consell Comarcal en un acte que ha comptat amb el seu president, Isidre Chia i Trilles i la consellera de Serveis a les Persones, Joventut i Turisme, Cristina Rotellà. També hi han assistit els alumnes becats així com el professorat del cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i Gastronomia de l’INS Pere Borrell de Puigcerdà. Segons ha explicat l’òrgan comarcal, aquest any va rebre quatre sol·licituds que complien els requisits establerts, de manera que corresponen a les quatre persones becades, dues de primer curs i dues de segon. Els alumnes han rebut la beca pel valor de la matricula del cicle.

Les bases de les ajues estableixen que s’han de donar als estudiants que «malgrat tinguin vocació per cursar els estudis de Cuina i Gastronomia, presentin dificultats econòmiques per fer front al pagament de la matricula», tal com han explicat des del Consell. Les beques es van crear per «promocionar el cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia de la Cerdanya que fa l’INS Pere Borrell de Puigcerdà» i «possibilitar l’accés al cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia a aquelles persones que no en puguin assumir el seu cost». Igualment, el programa pretén, a nivell global i llarg termini, «contribuir a que la comarca esdevingui una referència gastronòmica innovadora i alternativa i valoritzar el sector de la gastronomia i la restauració al territori».

El programa d’ajudes «Mise en place» s’adreça a joves de la Cerdanya de fins a 29 anys, amb dos anys de residència, i un llindar màxim d’ingressos familiars.