El Pirineu viurà en els pròxims dos mesos un procés participatiu impulsat pel Govern de la Generalitat i vehiculat a través de les administracions locals per determinar les problemàtiques i reptes més urgents que han de permetre dissenyar l’Agenda l’Estratègica del Pirineu amb horitzó 2030. Aquest ha de ser un document que fixarà el desenvolupament sostenible de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès en els pròxims anys.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha presentat el procés participatiu que activa la redacció de l’Agenda Estratègica del Pirineu en un acte celebrat aquest dimecres a Prullans amb la presència de representants municipals i les institucions del territori. El procés participaciu, que ha d’estar clos el 15 novembre, derivarà, si cal en modificacions de llei, projectes legislatius nous i noves partides pressupostàries, segons va avançar el mateix conseller. El Pla Estratègic es farà sobre la base de quatre grans eixos:les persones, la natura, l’economia i la connectivitat. En aquests apartats es potenciarà la digitalització, la sostenibilitat i la comunicació, tant entre les comarques del Pirineu com des de la Serralada cap a la resta del país. En aquesta línia, Puigneró va apuntar que una de les vies de progrés pot passar per demanar a l’estat la transferència de la línia de tren R3 entre Barcelona i Puigcerdà. També com a possible camp de gestió, el conseller va apuntar que l’accés a l’habitatge serà un dels sectors on el Pla Estratègic haurà d’establir noves mesures per ajudar la població del territori.

El procés participatiu arrenca aquest mateix dijous a la web de participació del Govern, de manera que qualsevol particular ja hi podrà fer aportacions. Fins l’octubre també es faran quatre sesssions telemàtiques sectorials sobre medi ambient i sostenibilitat, economia i innovació, mobilitat i connectivitat i persones i governança. Després es faran reunions presencials obertes al territori, el tres de novembre a Puigcerdà i Berga, i una assemblea a la Seu el dia disset.