L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat la celebració del 26 de setembre al dos d’octubre d’una Festa de la Gent Gran que aquest any arriba amb el lema «Apunta’t i gaudim junts!». La regidora de la Gent Gran, Miriam Lamola, ha remarcat que la cita «se celebra i torna una Festa de la Gent Gran amb tota la seva plenitud. Aquest any es recuperen les activitats que s’havien deixat de fer a causa de la pandèmia, i es convida a tothom a participar-hi. Destaquem les activitats que es recuperen com: El Ball Cerdà Intergeneracional, la sortida amb autocar i el dinar de final de festa de diumenge». El programa d’actes s’activarà el dilluns 26 de setembre, a dos quarts d’onze del matí a la residència Llar de Sant Josep, amb un taller interactiu a càrrec del Duet Daura, «per estimular les capacitats físiques i cognitives», segons l’Ajuntament. A dos quarts de dotze del matí el Duet Daura també serà a la Residència Sant Hospital.