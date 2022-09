El Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet ha convocat una nova edició de la marxa popular amb la que cada any mira de donar a conèixer l’entorn natural de la població així com el patrimoni arquitectònic militar. La Caminada Popular del Parc dels Búnquers, anomenada «Bunquerada», es farà el dia nou d’octubre. Des del mateix Parc han explicat que «es tracta d’un recorregut matinal per paratges amb grans vistes sobre la Cerdanya que recorre bona part del Centre de Resistència de Martinet de la Línia Pirineus, construït als anys 40. El recorregut passa per una cinquantena de búnquers donant a conèixer així aquest patrimoni poc conegut de la nostra història més recent». L’itinerari proposa un recorregut d’onze quilòmetres i mig amb un desnivell de 476 mestres. El Parc dels Búnquers ha obert una pàgina al seu portal a Internet amb la informació detallada de la ruta per qui hi vulgui participar.