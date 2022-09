La Diputació de Girona ha ofert a les escoles de la demarcació 637 possibles activitats de la nova edició dels Programes Pedagògics, els quals tenen com a objectiu «formar i sensibilitzar els alumnes en relació amb el patrimoni cultural i natural», segons han explicat des de l’òrgan provincial. Així, les escoles poden demanar de participar en un catàleg que es vehicula en quatre grans blocs: «Indika», «Identitats, arrels i tradicions», «Del mar als cims» i «Tallers ambientals». Les activitats les organitzen 78 entitats i associacions especialitzades arreu del territori. El fet que, ja des de l’inici de curs, no hi hagi restriccions per la pandèmia fa pensar els responsables del programa que se superaran els 74.318 alumnes que, durant el curs passat, van participar en alguna de les propostes, tal com ha apuntat la mateixa Diputació. A la Cerdanya se’n poden beneficiar les escoles dels onze municipis del costat gironí.