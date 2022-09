El relleu generacional és un dels principals hàndicaps pel sector de la ramaderia lletera a la Cerdanya i l’Alt Urgell. En els últims anys, les explotacions s’han anat tancant fent baixar el número de socis de les grans cooperatives lleteres. La principal cooperativa del territori, la Cadí, que suma ja 107 anys d’història, està en un procés de reducció de productors, especialment a la Cerdanya, que posa en risc el futur d’aquesta activitat a la comarca. Amb tot, la Cooperativa veu en la qualitat dels productes la seva taula de salvament fins al punt que el gran descens d’explotacions sòcies a la Cerdanya no s’ha vist correspòs amb un descens de la llet produïda, de manera que cada vegada fan més llet menys ramaders.

La Cooperativa Cadí tenia, als anys 90, unes 600 explotacions, de les quals 360 eren de l’Alt Urgell i 240 de Cerdanya. Fa deu anys comptava amb 130 explotacions ramaderes, de les quals unes 80 eren urgellenques i 50 cerdanes. El president de la Cooperativa Cadí, Lluís Clotet, ha argumentat que «hem notat el descens d’associats per una qüestió de relleu generacional, si el que comença o el que ho continua no es guanya la vida, tenim un mal futur. No és tant que hi hagi un problema de rendibilitat sinó de relleu generacional». La Cooperativa Cadí té actualment una vuitantena d’explotacions que l’abasteixen de llet cada dia. D’aquestes vuitanta, cinquanta són de l’Alt Ugell i trenta de la Cerdanya. Pel que fa a la Cerdanya, on les explotacions són generalment més petites que a l’Alt Urgell, la problemàtica de la convivència amb el turisme és també un dels grans problemes del sector. En aquest sentit, el president de la Cooperativa ha argumentat que «és difícil conviure amb el turisme; de vegades a la gent de la capital els costa d’entendre, o potser nosaltres no hem sabut explicar la funció del sector primari i les explotacions de llet. Seria important que poguessin conviure els dos negocis». Sobre el futur de la producció lletera a la Cerdanya en els pròximes dècades, Lluís Clotet ha apuntat que «esperem que hi hagi ramaders ceretans, però com ho veig? Preocupant; és difícil veure la generació que ve al darrere. Coneixem l’anterior perquè hi ha hagut un relleu, però la que ha de venir després és difícil veure-la. És complicat. Si no hi ha un canvi amb el qual es puguin guanyar la vida explotacions que han fet inversions importants en quant a tecnologia per fer-les més viables, més competitives i més sostenibles... no se li veu el seguiment a aquesta inversió per una nova generació. És preocupant, esperem que sigui reversible».

El 14% d’exportacions

La Cadí resisteix la crisi econòmica del sector a partir de l’oferiment d’una gamma de productes de qualitat que compten amb segells amb denominació d’origen de formatge i mantega. En l’últim exercici va augmentar el 14% de les exportacions situant la facturació a l’estranger en 12 milions d’euros i la producció exportada en el 28% de la total.

La cooperativa va tancar un exercici del 2021 amb una facturació total de 43,5 milions d’euros, la qual cosa comporta un increment de 2,1 milions i un percentatge del 5% respecte l’exercici anterior. Amb aquestes xifres de negoci, el resultat del balanç anual es va situar en 455.000 euros. Aquesta xifra multiplica per tres els 151.000 euros del balanç de l’any 2020.