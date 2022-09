La Diputació de Lleida s’ha compromès amb els ajuntaments del Pirineu, entre els quals sis de la Cerdanya, a triplicar l’aportació econòmica amb l’objectiu que revertir una concepció històrica d’oblit de la capital provincial, segons han explicat des del mateix ens.

Si fins ara els ajuntaments havien de demanar les ajudes que volien, ara la Diputació reparteix tota la partida a tos els ajuntaments en funció de la població i hi aplica una discriminació positiva pel fet de ser al Pirineu. Això permetrà els consistoris accedir a aportacions fixes anuals. Així per exemple Prats i Sansor rebrà aquest any 73.000 euros del pla d’inversions; 16.000 del pla de camins, 3.300 del pla de cultura; 17.500 del pla per despeses corrents o 8.000 pel pla de Salut. L’alcade de Prats, Xavier Picas, s’ha mostrat molt satisfet per la nova manera de repartiment de les ajudes públiques. El president de la Diputació, Joan Talarn, ha pres aquest compromís en el transcurs d’una visita a quatre dels sis municipis cerdans circumscrits en les comarques lleidatanes: Bellver, Montellà i Martinet, Lles de Cerdanya i Prats i Sansor. Durant la visita als ajuntaments, Talarn ha explicat que els plans econòmics i els nous criteris de discriminació positiva que aplica la Diputació, pot multiplicar per tres les aportacions de l’organisme als projectes municipals. En aquest sentit, «la combinació de plans de Salut, de Cooperació i de Camins, entre altres, ajuden a desfer un sentiment d’abandonament històric que el Pirineu mantenia respecte de la plana, al temps que respectem la capacitat de decisió de cada alcaldia per tal d’invertir aquests diners en els projectes que consideren més prioritaris per cada municipi». El president de la Diputació ha remarcat també a la inversió en boscatge, a les calderes de biomassa que hi ha repartides pel territori. Talarn ha apuntat que «és un fet global per tot el territori de Lleida aquest aprofitament de la bioeconomia, de l’aprofitament dels subproductes que ens dona el bosc o la ramaderia i fer-ne un ús o una extracció que en doni un suport econòmic».