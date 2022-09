La Diputació de Lleida s’ha compromès a iniciar tan aviat com pugui la tercera fase de recondicionament i millora de la carretera d’accés a Lles de Cerdanya i les pistes d’esquí nòrdic de Lles i Aransa.

La Diputació de Lleida, el president del qual, Joan Talarn, ha visitat recentment els pobles cerdans dins la seva demarcació, ha garantit a l’Ajuntament de Lles que pròximament activarà la tramitació prèvia per poder treure a licitació les obres per continuar la remodelació de la carretera LV-4036. La nova actuació permetrà completar la renovació d’un vial que en els últims anys ha estat objecte de millora en dos dels seus trams. L’any 2016 es va estrenar un tram nou de dos quilòmetres del vial a la part superior, tocant ja a la població de Lles. Posteriorment, en una segona fase, els operaris van modernitzar un nou tram de dos quilòmetres i mig unint la part nova i el poble de Travesseres. Aquesta segona fase va tenir un pressupost d’1.284.000 euros, el qual es va sumar al milió ja invertit en la primera fase. Joan Talarn ha considerat que l’obra que cal dur a terme ara és necessària perquè completa els projectes anteriors i millora l’accés als cinc nuclis de població, Travesseres, Aransa, Músser, Lles i Viliella, a més de les pistes nòrdiques i el seu entorn natural. Si bé encara no hi ha un calendari del projecte aprovat, Talarn ha remarcat que el procés previ i les obres posteriors s’activaran tan aviat com sigui possible.