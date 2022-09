Un acusat ha reconegut els fets i ha acceptat 4 anys de presó per ruixar l'interior d'un bar de Puigcerdà amb benzina i calar-hi foc. El processat ha explicat al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, que el 5 d'abril del 2018 va estar consumit drogues i alcohol perquè era addicte de llarga durada. Dins el bar, segons la seva versió, hi havia l'home que li havia estat proporcionant les substàncies i es va enfadar perquè l'última dosi que li havia venut "no estava bé". Com a venjança, va anar a comprar 1,85 litres de gasolina i va perpetrar l'atac. Dues persones van haver de ser ateses per inhalació de fum i l'acusat ha acceptat pagar una multa de 180 per dos delictes lleus de lesions.

El processat s'enfrontava inicialment a 14 anys de presó per un delicte d'incendi i 1.800 euros de multa pels dos delictes lleus de lesions. La fiscalia li ha apreciat dues atenuants. La primera, de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat quatre anys en arribar a judici i la segona per drogoaddicció. Això ha suposat una rebaixa de petició de pena fins als 4 anys pel primer delicte i multes per valor de 180 per les lesions lleus. La defensa s'hi ha adherit i el judici ha quedat vist per a sentència.