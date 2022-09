La circulació de trens de la línia R3 en el tram comprès entre Sant Quirze de Besora i Ripoll ha quedat interrompuda per la caiguda d'un arbre a les vies. La incidència afecta els trens de la línia amb origen o destinació a Puigcerdà. Segons informa Renfe, s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers i donar continuïtat del servei.