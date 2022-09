El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa una nova campanya de promoció per a la temporada de tardor amb l’objectiu de seguir posicionant el Pirineu i les Terres de Lleida com un lloc per gaudir de les escapades de cap de setmana i els ponts festius. Així, el mateix Patronat ha apuntat que «la tardor arriba a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida i ofereix un ampli ventall d’atractius, des de l’increïble cromatisme dels boscos de fulla caduca fins a espectacles naturals com la brama del cérvol o, entre molts altres, les emocions de la temporada de bolets, mostres gastronòmiques, oferta cultural, turisme actiu i una àmplia agenda d’activitats en el conjunt de la demarcació de Lleida que reforcen l’atracció turística del territori en aquesta època de l’any». La campanya mantindrà el lema «Lleida t’espera de nou. Vine i viu-la» i estarà focalitzada en els apartats gastronòmic, de natura i activitats a l’entorn natural, i en la cultura i el patrimoni cultural. El pla de promoció té un pressupost de 85.000 euros i estarà centrat en Catalunya i en un públic de proximitat, si bé també s’han previst algunes accions en altres comunitats de l’Estat i al sud de França.