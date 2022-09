La presència de la planta invasora coneguda com a pampa del Caucas es redueix a la Cerdanya i l’Alt Urgell. El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha tancat el programa anual de control d’aquesta espècie invasora i ha constatat una reducció tant de la seva població general com dels nuclis de concentració on creix a la ribera el Segre.

La campanya de detecció i eliminació de la Pampa del Caucas, una planta que suposa risc sobre la salut pública, ha permès constatar que els nuclis s’han reduït del 15% i els peus de planta del 59%. La campanya es va activar el 2016 després que ja el 2012 se’n van començar a detectar en l’àmbit del riu Segre a la Cerdanya i l’Alt Urgell, l’única població de l’espècie present a la península Ibèrica. Des del departament han explicat que durant la prospecció s’ha constatat una reducció dels poblaments detectats, els quals han passat de 91 nuclis l’any 2019 als 78 localitzats aquest any. Igualment, el nombre de peus de planta detectats ha passat de 1.580 a 648. Tal com ha remarcat el mateix departament, la pampa del Caucas, Heracleum mantegazzianum, és una planta invasora catalogada dins la legislació estatal i també figura com una de les espècies invasores «preocupants» a la Unió Europea. Es tracta d’una planta de grans dimensions que d’adulta pot arribar fins als dos o quatre metres d’alçada, originària de les muntanyes del Caucas, que es va importar al centre i nord d’Europa amb finalitats ornamentals en jardins. L’operació a la ribera del Segre l’han portat a terme membres del cos d’Agents Rurals, del departament d’Interior, l’Associació Galanthus i l’empresa Forestal Catalana a l’entorn de les ribes de la conca alta fluvial des de Llívia fins a Organyà.