La Cerdanya va rebre ahir a la tarda una nevada primerenca, de finals de setembre, a les cotes més altes (per damunt dels 2.200 metres), com a conseqüència de la borrasca que ha anant desplaçant-se per d’oest a est damunt del Pirineu. La neu va arribar, combinada amb una important baixada de les temperatures, algunes per sota del valor 0ºC. Així ho mostraven, per exemple, les imatges que capten les webcams de l’estació d’esquí de La Molina situades als punts més elevats.