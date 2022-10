Els ajuntaments de tota la Cerdanya creen un ens comú transfronterer

Nova passa endavant de la Cerdanya per a una major coordinació transfronterera, aquesta vegada amb l’impuls de les administracions locals. Els ajuntaments dels dos costats de la frontera s’han coordinat per crear un nou organisme subjecte a la legislació europea que els permetrà afrontar nous projectes amb participació econòmica i de gestió compartida. Els impulsors del nou organisme transfronterer són el Consell Comarcal de Cerdanya pel costat sud i la Comunitat de Comunes de Cerdanya pel costat nord.

La fórmula triada per la creació del nou organisme és l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), que és la mateixa que des de l’any 2014 permet, per exemple, la gestió conjunta entre la Generalitat i l’estat francès dels serveis sanitaris a la comarca a través de l’AECT Hospital de Cerdanya. En aquesta ocasió, la nova entitat treballarà per la coordinació de les administracions locals en àmbits com ara el Medi Ambient, el Turisme, l’urbanisme o la mobilitat.

L’entitat s’estructurarà en comissions de treball sectorials per tal d’anar plantejant i embastant projectes d’interès comú. La creació d’aquesta AECT suposa la coordinació de fins a 36 municipis, disset del costat sud de la frontera i dinou del costat nord.

Així, un dels projectes concrets sobre els quals treballarà el nou organisme municipal transfronterer és la projecció d’una rotonda d’accés a l’Hospital de Cerdanya pel costat nord. El giratori s’hauria de construir en l’enllaç de la carretera entre Enveitg i Ur i l’enllaç al Pla de Rigolisa de Puigcerdà pel Llac del Torniquet. Aquesta és una reclamació que porta a terme des de fa anys l’Ajuntament de Puigcerdà per millorar la connexió del centre mèdic principalment per les ambulàncies que provenen de l’Alta Cerdanya. En aquest sentit, l’Ajuntament de Puigcerdà ja ha activat peticions a l’estat francès a través de la mateixa Comunitat de Comunes i la Comissió Bilateral entre els dos estats, la qual es l’encarregada de tractar les problemàtiques i projectes sorgits al voltant de les frontereres.