Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat a la venda l’oferta de forfets de temporada de les sis estacions de muntanya per a aquest hivern, ente les quals la de la Molina. Els fortets es podran adquirir amb descompte a les botigues en línia dels portasls web de cadascuna de les estacions de muntanya fins el dia 27 de novembre. Els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat han remarcat que els usuaris que obtinguin forfet de temporada tindran alhora l’oportunitat de «gaudir d’una àmplia selecció d’avantatges com ara la gratuïtat dels cremalleres de Montserrat i de Núria, la d’un forfet de franc a les altres estacions de muntanya i la gratuïtat durant tota la temporada d’hivern per accedir al trens cremallera de Núria i Montserrat, a més de descomptes en allotjaments i altres activitats». També s’ha activat la promoció 4x3 de La Molina, que permet esquiar quatre dies per 35,25 euros al dia.