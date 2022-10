L’Ajuntament de Prats i Sansor té sobre la taula un projecte per fer quatre pisos socials a l’edifici de l’antiga rectoria. El consistori està en fase d’estudi del dossier econòmic de les obres per fixar l’inici de la tramitació.

Segons la primera estimació del projecte, l’adaptació de l’edifici suposa una inversió de més de mig milió d’euros, per la qual cosa l’equip de govern està buscant ara fórmules de finançament que li permeti afrontar l’actuació com més aviat millor. La previsió del consistori és poder construir-hi fins a quatre habitatges, que s’incorporarien al mercat de lloguer a preu protegit. Per fer els habitatges, però, cal fer una reforma integral de l’interior de l’antiga rectoria tot respectant les façanes i elements exteriors del conjunt, el qual forma part de l’entorn de l’església de Sant Serni. L’alcalde de Prats, Xavier Picas, ha explicat que, vista la velocitat de les actuals tramitacions i processos per pressupostar els projectes, l’actuació ja quedarà per al pròxim mandat municipal, que s’iniciarà el maig de l’any que ve. Els quatre habitatges de protecció oficial quedaran ubicats al carrer Barri Capdevila, a la primera anella exterior del centre de Prats.

El projecte de construcció dels quatre habitatges socials serà un dels principals que té l’equip de govern conjuntament amb la reforma de l’edifici de l’Ajuntament. La casa de la vila s’ha d’ampliar amb la incorporació de l’antic pis del mestre, amb una inversió de 200.000 euros.