Els alcaldes de la Cerdanya consideren que l’Agenda Estratègica del Pirineu 2030 és una oportunitat per establir un marc econòmic estable i sostenible. En aquest sentit, els alcaldes i tècnics municipals participants en la jornada de presentació de l’Agenda van coincidir que és clau que el Pirineu sigui més protagonista. En aquesta línia, el Consell Comarcal de la Cerdanya ha apuntat que considera «molt positiu l’inici d’un procés que identifiqui els principals reptes que té actualment el territori pirinenc, i a partir del qual es puguin concretar projectes prioritaris i transformadors». Amb tot, l’ens apunta que és «totalment necessari iniciar els treballs per a la redacció d’una llei de muntanya que doni resposta a les necessitats d’aquests territoris». Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Martí Riera, ja va remarcar el dia de la presentació del procés participatiu, en un acte solemne organitzat a Prullans pel Departament de la Presidència, que una vegada el territori té el document base, cal fer convergir tota la feina feta fins ara i activar-la. En aquest sentit, Riera remarca que el Pirineu fa temps que està treballant en un futur econòmicament sostenible i ha desitjat que aquest projecte sigui el definitiu.