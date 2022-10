Els consells comarcals de la Cerdanya i l’Alt Urgell, amb els de la resta de l’Alt Pirineu i l’Aran, han seleccionat els sis projectes que formaran part de la segona edició de la campanya de micromecenatge pública i privada del programa «Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pirineu i l’Aran». Es tracta de sis projectes que tenen com a objectiu aportar noves iniciatives empresarials o millores ja existents que, de retruc, permeten a veïns de les valls assentar-se al territori a partir de l’activitat econòmica.

Els sis projectes seleccionats són: de la Cerdanya, «Refugi de la Feixa. Pla de millora per la sostenibilitat»; de l’Alt Urgell, «Cultivar bolets per conrear futur»; del Pallars Jussà, «Consolidació de la xarxa de senders per a la pràctica de la BTT»; de l’Alta Ribagorça, «Huma Slow Broths»; del Pallars Sobirà, «Espai d’encontre comunitari Copsant», i de la Vall d’Aran, «Husta Skis». A partir del dia 18 d’octubre i fins al 21 de desembre els projectes podran rebre finançament privat a través de la plataforma goteo.cc/arrelat-2022. Una vegada hagin aconseguit la inversió privada, les administracions locals aportaran la seva part de capital públic. L’aportació pública serà de 24.000 euros, 4.000 per a cada un dels projectes. El del refugi de la Feixa planteja la millora de les instal·lacions i els serveis per tal de fer un pas de qualitat pel que fa a la sostenibilitat de l’equipament, un dels més visitats a la Cerdanya en la ruta forestal entre Guils, Ger i Meranges.

Pel que fa al projecte de l’Alt Urgell, es tracta de la creació d’un cultiu de miceli de manera sostenible en hivernacles per a l’obtenció de bolets a Organyà gràcies a l’energia solar i a l’aigua de la font Bordonera. A partir del cultiu de bolets es vol contribuir al repoblament de les zones rurals, al foment de l’alimentació saludable, ecològica i de proximitat, a crear llocs de feina per a persones sordes signants i a divulgar la riquesa del món rural», segons ha explicat el Consell Comarcal.

El projecte «Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pirineu i l’Aran» és una iniciativa que té com a repte «donar suport a projectes emprenedors que tinguin un retorn social al territori amb l’objectiu de sumar esforços i activar noves fórmules de teixit socioeconòmic al territori», tal com han exposat els seus responsables.

En l’última edició, el programa va subvencionar a la Cerdanya un projecte per difondre i posar en valor el cultiu de les patates ecològiques d’una explotació històrica de la vall. La Trumferia de Cerdanya acosta el turisme a la realitat agrícola local.