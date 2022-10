Els empresaris cerdans es veuen en una doble situació. D’una banda, el desig de fer negoci en els sectors turístic i immobiliari i, de l’altra, la consciència que l’actual situació de manca d’accés a l’habitatge i encariment dels preus foragita la gent de la comarca, entre els quals no tan sols els treballadors sinó també el seu entorn social i familiar.

El president de la patronal local Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, és fill d’una família històrica de la ramaderia de Puigcerdà. La seva generació, però, ja s’ha dedicat a altres sectors relacionats amb els serveis i el turisme. Armengol apunta que «quan en una zona hi ha un factor econòmic que és generador de riquesa s’ha de preservar, això d’entrada; ara bé, hem de protegir que el sector primari funcioni i sabem perfectament que a la Cerdanya hi falta habitatge. Quan la meva neboda acabi els estudis voldrà tornar a la Cerdanya i es voldrà independitzar. Aquest és un tema que hem de solucionar». El president del gremi empresarial remarca que, en aquest aspecte, «s’ha de fer habitatge social perquè els terrenys per fer-los hi són i les promotores privades han de venir. Hem de trobar aquest equilibri i estem convençuts que el trobarem. En altres zones de muntanya com les Dolomites o el Colorado, que tenen les mateixes necessitats que nosaltres, una vegada han tingut la font d’ingressos assegurada per un turisme responsable i divers, perquè volem tots els tipus de turisme, han consolidat la resta de sectors». Armengol ha emfatitzat que «si som capaços de trobar aquest encaix, ens en sortirem seguríssim, per tant una cosa no és incompatible amb l’altra». Sobre aquesta convivència entre el turisme i una base social arrelada, Armengol ha apuntat que «l’economia de la Cerdanya serà equilibrada o no serà». Els empresaris es troben també en la situació que l’habitatge turístic que construeixen encareix uns preus que després són alhora el principal impediment perquè arribi mà d’obra a les mateixes empreses. Un cercle viciós que no es pot resoldre sense un parc d’habitatge protegit que permeti als residents pagar preus alliberats del factor turístic.

Reinversió a la vall

Els empresaris de la Cerdanya volen que la taxa turística que paguen els visitants quan s’allotgen a la vall o contracten algun servei es quedi íntegrament a la comarca. El mateix Francesc Armengol ha apuntat que «si la taxa de 0,60 que paguen els turistes per llogar un apartament passa a ser un euro, no passarà res, però que es quedi a la comarca perquè ens ajudarà a potenciar el sector primari a crear producte i llocs de treball».