El Govern fa un pla per intervenir en el mercat de l’habitatge de la Cerdanya

El Govern de la Generalitat ha activat un procés legislatiu i d’acompanyament amb mesures executives per dotar el Pirineu d’un marc de gestió propi que li permeti combinar l’activitat turística amb un entorn econòmic i social fort alliberat del condicionant turístic. Entre les mesures que planteja el Govern per garantir a la Cerdanya una economia i societat estable hi ha la intervenció en el mercat immobiliari, la revisió de les competències de les administracions locals de muntanya, l’enfortiment del transport públic, la millora de les xarxes viàries internes i la reformulació de l’actual Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran en un ens de caire executiu.

El punt de partida per a la creació d’aquest nou marc legal i gestor per a la Cerdanya i el Pirineu és el document «Definició de l’Agenda Estratègica del Pirineu; Idees i propostes per a l’elaboració d’una agenda territorial estratègica», que ja ha estat aprovat pel Govern i serveix de base per a un procés participatiu que es portarà a terme fins a final d’aquest any. Un dels principals reptes del Govern per garantir la supervivència d’una societat estable a la Cerdanya a pesar del condicionant dels preus que suposa el turisme és el blindatge de l’accés a l’habitatge per als residents. En aquest sentit, el primer punt del document, amb el lema «L’habitatge per als qui hi viuen», planteja «potenciar l’oferta d’habitatge per garantir l’arrelament de la població. Qualsevol estratègia territorial passa per crear sinergies que garanteixin la prosperitat d’un territori amb la voluntat que la seva gent tingui oportunitats per poder-hi treballar i viure, i, en definitiva, s’hi pugui arrelar».

Sota aquesta perspectiva, el document apunta que les actuals normatives urbanístiques «sovint són una limitació a l’arrelament; s’han anat revertint amb alguns canvis normatius recents però és evident que caldrà estudiar la realitat de cada territori per tal que l’urbanisme continuï ordenant i conservant el sòl sense esdevenir un fre per al seu desenvolupament». El document afegeix que «cal avançar en un urbanisme que faci efectiu el dret a un habitatge digne, alhora que es mantenen els valors, condicions i funcionalitats de la matriu territorial i del paisatge. En aquest sentit, caldrà aprofundir en el desenvolupament de mesures que incentivin el reciclatge urbà, reciclatge com a via de dinamització de teixits i de generació de nous habitatges dins les trames consolidades». El projecte també fa èmfasi en la «necessitat de rehabilitar edificis ja existents... L’administració haurà d’apostar per aquesta via i dissenyar línies d’ajudes econòmiques i fiscals que creïn les sinergies necessàries perquè la propietat hi vegi els incentius suficients per rehabilitar els habitatges tancats».

La tercera pota d’aquesta política pròpia d’habitatge ha de ser la creació de sostre públic: «L’aposta decidida i real per l’habitatge públic que permeti disposar d’oferta en aquells municipis o nuclis en què el mercat privat no en proveeix. La planificació d’aquest habitatge s’haurà de fer a escala supramunicipal estudiant el mercat i molt enfocat a donar resposta a les necessitats d’habitatge dels joves».