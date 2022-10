L’aplicació de l’Agenda Estratègica del Pirineu 2030 suposarà una reformulació per part del Govern d’algunes de les actuals institucions del territori així com un nou plantejament pel que fa a les competències de les administracions locals.

L’esperit del projecte és que la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Pirineu en general estiguin dotats d’eines més pràctiques a l’hora d’adequar la gestió pública a la realitat del territori i superar així la lletania històrica que les lleis estan pensades per aplicar-les a la gran ciutat. Una de reformes administratives que ha previst el Govern és la reformulació de l’actual format de l’Institut pel Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA). En aquest sentit, el text aprovat per l’Executiu apunta que « l’IDAPA ha estat una eina útil al servei del territori, però per afrontar els reptes de les properes dècades segurament cal obrir el debat de si cal pensar en la seva transformació». En aquesta línia, la proposta de l’Agenda Estratègica passa per fer de l’IDAPA una agència de desenvolupament dels territoris del Pirineu «per tal que realitzi les funcions d’observatori, de laboratori de projectes, d’espai de governança i concertació amb els diferents departaments, els ens locals i els actors socioeconòmics del territori». Aquesta nova concepció dotaria l’ens d’un major rol com a administració enllaç entre el territori i el Govern.

En aquesta mateixa línia, l’Executiu preveu «redefinir, enfortir i dotar d’un marc estable» els consells comarcals. L’objectiu d’aquesta reforma de l’administració comarcal és «reforçar la cogestió de les polítiques de muntanya i el suport als micropobles». Amb aquest mateix objectiu, el desplegament de la Vegueria de l’Alt Pirineu ha de possibilitar l’establiment a les comarques de tots els departaments del Govern de la Generalitat.