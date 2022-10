El Govern ha activat un procés participatiu a tot el Pirineu per desenvolupar el document inicial de l’Agenda Estratègica 2030 en col·laboració amb tot el territori. En aquest procés participatiu hi estan cridats els veïns de la Cerdanya i la resta de comarques de la serralada, així com els sectors professionals de tots els àmbits i les administracions i institucions locals. El calendari del procés participatiu inclou trobades temàtiques en línia i reunions presencials en cada una de les capitals de comarca. El programa preveu per a aquest dimarts un taller de mobilitat i connectivitat en el qual es tractaran la millora de les infraestructures, la fibra òptica, la cobertura de telefonia mòbil, els plans directors de mobilitat, la integració tarifària, el transport a la demanda, el manteniment dels camins i el desplegament de la xarxa d’heliports. Per a dijous se n’ha programat un altre sobre persones i governança amb l’arrelament com a eix central.