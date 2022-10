El document sobre el qual treballa el Govern reconeix que «l’elevada demanda d’habitatge de segona residència en algunes zones del territori fa que els preus de mercat siguin molt elevats i inaccessibles per a la població local i per a la que s’hi desplaça per treballar en el sector de serveis». En aquest sentit, l’Executiu apunta que «cal tenir en compte» aquesta realitat a l’hora de planificar l’habitatge públic.

Els preus de lloguer i compra a la Cerdanya estan condicionats per les quantitats que pot pagar la colònia de segons residents. Així, el preu mitjà del lloguer d’un pis és de 800 euros i molts propietaris prefereixen el lloguer de temporada. Pel que fa a la compra, les últimes promocions de cases, com la que està aixecant una cinquantena de residències a Ger, planteja preus a partir de 600.000 euros.