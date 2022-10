El Consorci Alt Urgell Cerdanya ha programat per aquest dilluns dia deu d’octubre a les sis de la tarda una xerrada a Puigcerdà «per tal que la ciutadania pugui donar la seva opinió sobre quins han de ser els àmbits estratègics que cal potenciar de cara al nou període de programació Leader 2023-2027», segons han explicat des d’aquest organisme bicomarcal. A partir d’aquest procés d’exposició a la ciutadania, que també ha comptat amb una presentació a la Seu d’Urgell aquest dijous, el Consorci definirà quins són els eixos que s’han de treballar els propers anys i, per tant, quines activitats o sectors s’acaben prioritzant a l’hora de destinar-hi els ajuts europeus Leader. La presentació a Puigcerdà es far a la sala de plens del Consell Comarcal, a la plaça el Rec. L’objectiu del Consorci és tenir definits a mitjans de novembre els eixos que es treballaran en el pròxim període Leader per tal d’aplicar-los ja el 2023.