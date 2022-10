La Diputació de Girona ha creat una nova eina per ajudar els ajuntaments a gestionar una contractació pública que està en un procés de variació constant dels preus. Així, l’ens provincial, a través del servei de Compra Pública, ha posat a disposició dels ajuntaments i de la resta de sectors implicats una eina de càlcul per «determinar l’import de la revisió excepcional de preus en els contractes d’obres». Segons han apuntat des de la Diputació, «es tracta d’una calculadora pionera a Catalunya i oberta a tothom, que serveix per determinar de manera senzilla si el contractista té dret a una revisió excepcional i, en cas que sigui així, quin és l’import resultant del càlcul». En aquest sentit, el diputat Joan Fàbrega ha explicat que «la Diputació ha fet un esforç important per sintetitzar un mecanisme de càlcul complex de revisió de preus, i ara pot oferir una calculadora a l’abast de qualsevol empleat públic o empresa».