L’Ajuntament de la Seu ha anunciat l’obertura del termini d’inscripcions per a una nova edició de la Travessa Transfronterera, la qual es farà entre la capital alt-urgellenca i Sant Julià de Lòria, la parròquia més al sud del Principat d’Andorra. Les inscripcions han quedat obertes a través del lloc web www.transfronterera.com en un període que es tancarà el dijous 3 de novembre. Com en edicions anteriors, el cost de la inscripció és de 15 euros, que inclou el dorsal i el dret de participació, assegurança d’accidents i una samarreta exclusiva d’aquesta edició per a les primeres 250 persones inscrites. Les inscripcions cal fer-les de manera telemàtica a través del web de la cursa. L’organització ha avançat que en els pròxims dies faran una presentació oficial de la cursa per donar a conèixer el recorregut així com altres novetats. La cursa segueix els camins històrics de la frontera amb Andorra.