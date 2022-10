La Colla Castellera de Cerdanya organitza una conferència que sota el títol «Per què ens cal una colla castellera a Cerdanya?» analitza els valors i paper que pot jugar una entitat d’aquest tipus a la comarca. La conferència, a càrrec del president de l’entitat, Saulo Pujolàs, se celebrarà el dimecres dia 12 d’octubre a les set de la tarda a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà.

La conferència «Per què ens cal una colla castellera a Cerdanya?» se celebra en el marc de la setmana de la Diada de la Colla, la qual culminarà el dissabte dia 15 d’octubre a les 17h amb una actuació castellera a la Plaça Carolana de la Tor de Querol amb la participació de la mateixa Colla Castellera de Cerdanya, dels Picapolls de la Gavarresa, els Xiquets de Vila-Seca i els Castellers d’Andorra. La xerrada analitzarà els valors del fet casteller, força, valor, equilibri i seny, així com els factors d’integració social i intergeneracional que aporta a la societat en general i a la cerdana en particular. El fet casteller tant arrelat a les comarques del sud de Catalunya es va estenen arreu del territori dels Països Catalans per la seva força aglutinadora i els valors que difon d’esforç col·lectiu i moviment de cohesió. La Colla Castellera de Cerdanya, batejada oficialment el 2019 a Alp després d’un any d’assajos, vol convidar a tots els cerdans i cerdanes a unir-se a l’entitat per fer-la més forta i representativa de tots els pobles de la vall. En l’actualitat, la Colla està formada per un centenar de castellers i castelleres provinents d’arreu de l’Alta i la Baixa Cerdanya. Els assajos es realitzen a la Sala Polivalent de la Tor de Querol els dimarts i divendres a partir de les 19 de la tarda. En acabar la xerrada els assistents podran adreçar preguntes als membres de la Colla