L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha anunciat l’impuls d’un procés participatiu entre els veïns per incorporar al poble el projecte Pressupostos participatius, una acció que des de fa uns anys es porta a terme en administracions locals del país consistent a reservar una partida econòmica per tal que siguin la població qui en designi el destí. L’Ajuntament ha fixat una reserva de 50.000 euros per a aquest projecte.

L’equip de Govern municipal ha obert aquest dilluns dia deu d’octubre el procés de participació per tal que els bellverencs faci les propostes d’inversió. El termini es tancarà el dia 31 d’octubre. Des de l’equip de Govern han explicat que «els ciutadans i ciutadanes podran proposar, debatre i decidir el destí d’una part de la partida d’inversions del pressupost municipal. L’Ajuntament es compromet a reservar del pressupost 2022 una part de despeses inversions reals Capítol VI de 50.000 euros per a aquesta finalitat». En aquesta línia, el Govern local ha apuntat que «aquesta iniciativa representa un pas endavant en la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Bellver en la línia del govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració entre consistori i ciutadania. Per això, es veu necessari obrir les decisions municipals al conjunt del veïnat;l’objectiu principal dels Pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de participació, així com fomentar la participació directa mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania i planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes».

Les propostes d’inversió a tot el terme municipal es poden fer a través del portal web de l’Ajuntament, bellver.org, o trucant directament al telèfon del consistori. Al portal web, els veïns hi troben un apartat dedicat als Pressupostos Participatius en el qual hi poden activar un formulari. El consistori ha fet una crida als veïns a través de les xarxes socials i els canals de comunicació municipal per tal que hi participin mostrant les seves prioritats.