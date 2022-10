L’equip de govern de l’Ajuntament de Llívia ha presentat al Ministeri de Foment una proposta de pacificació per a l’avinguda de Catalunya, el vial que té catalogació de carretera N-154 quan creua el nucli urbà.

El projecte inicial que l’equip de govern defensa per a l’Avinguda Catalunya presenta un total de quatre rotondes noves i un canvi de disseny de la rotonda actual, a la cruïlla del carrer del Troc i el passeig de Sant Guillem. Igualment, també recull modificacions de traçat de la travessera amb l’estrenyiment de la calçada, la millora de la senyalització i altres mesures, com ara situar el doble de passos de vianants a la via. El ministeri ha xifrat el possible cost del a reforma en uns dos milions d’euros. Es tracta d’un projecte elaborat per l’enginyeria Intra per encàrrec del departament de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit de la Generalitat. Des del consistori han apuntat que el ministeri de Foment ha definit el projecte com a «molt ambiciós» i s’ha proposat estudiar una alternativa «intermèdia» i ajustada a la «normativa estatal».

Segons han explicat des de l’Ajuntament, el subdirector general d’Explotació de Foment, Antoni Alonso, els ha afirmat que «som conscients que cal fer alguna cosa. Potser, la solució, quan l’hàgim estudiat a fons, i in situ, implicaria habilitar alguna rotonda, als dos extrems de la via, col·locar passos elevats i millorar la senyalització horitzontal per evitar que s’hi facin avançaments dins del nucli urbà». Així, aquestes mesures buscarien mantenir l’efectivitat que han mostrat els radars en la reducció de la velocitat i l’accidentalitat a la via, tal com ha apuntat l’equip de Govern municipal. En aquest sentit, el consistori ha apuntat que «els radars van ser instal·lats a Llívia fa cosa d’un any i mig. La mesura dels radars, que va ser la solució proposada en el seu dia pel ministeri de Foment, ha generat malestar entre una part de la població. Ara, el ministeri buscarà una solució menys impopular per a aquesta via, amb la idea de mantenir i millorar la pacificació de l’Avinguda de Catalunya de Llívia». Pel vial hi passen 8.000 vehicles diaris.