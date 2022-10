La societat civil cerdana coordinada sota el moviment Confluència per una Cerdanya Sostenible que aplega una quinzena d’entitats ha reactivat aquesta setmana el treball de síntesi per establir el catàleg d’accions més urgents. Les accions tenen com a objectiu la reactivació d’una economia local diversificada que no perjudiqui la classe treballadora.

La quinzena d’associacions han sumat esforços i han consensuat un seguit d’accions que veuen necessàries per millorar el futur de la comarca. La intenció de Confluència és fer-se visibles de forma unitària i col·laborar amb les diverses administracions per avançar en les seves propostes. Entre els àmbits de debat hi ha els de l’accés a l’habitatge, la protecció dels espais naturals i l’activitat que té l’Aeròdrom de la Cerdanya, entre d’altres. La finalitat és que el Consell Comarcal lideri aquestes qüestions i les solucions que cal adoptar-hi. En relació amb l’àmbit de l’habitatge, des de les associacions consideren que hi ha un problema de «gentrificació» motivat del pas d’una economia majoritàriament ramadera a una altra més basada en el turisme i els serveis. Marcel Sangenís, membre del Sindicat de l’Habitatge de la Cerdanya, creu que la població no visualitza tant aquest fenomen en aquesta zona pel fet d’estar situada en un entorn rural, però que es constata com la classe treballadora pateix un «desajust» entre el nivell de vida i el sobrecost de l’habitatge, el que, afegeix, els «precaritza i expulsa». Per aquest motiu, demanen incrementar el parc d’habitatge social i fomentar la rehabilitació de pisos i cases buides. Pel que fa a l’aeròdrom, des de les associacions celebren l’aprovació del Pla Director Urbanístic però creuen que caldria crear una comissió de seguiment amb entitats i veïns. També demanen controlar les variables ambientals i acústiques derivades de l’activitat de l’aeròdrom, eliminar l’escola de vol, que les activitats en terra es gestionin des del Consell Comarcal i que la presidència del consorci que gestiona la infraestructura recaigui en l’ens comarcal cerdà, tal com ha explicat el president de l’Associació Ceretània, Frederic Abelló.