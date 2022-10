La Cerdanya va arrencar ahir el procés de recollida de fons privats per a la millora del Refugi de la Feixa a través d’una campanya de micromecenatge públic i privat. El projecte del Refugi de la Feixa de Ger, un dels més visitats de la vall pel seu accés fàcil en vehicle, té com a objectiu modernitzar-ne les instal·lacions de serveis per fer-lo més sostenible i, alhora, poder acollir més visitants.

La campanya, dins del programa «Arrela’t a l’Alt Pirineu i l’Aran» que impulsa el Consell Comarcal de Cerdanya conjuntament amb la resta de consells de la vegueria. El període de captació d’aportacions privades es tancarà el 16 de desembre. Una vegada tancada la campanya, el Consell Comarcal farà una aportació de 4.000 euros d’ajuda pública per poder completar el pressupost. La responsable del refugi, Marta Junyent, ha explicat que el projecte de millora de la instal·lació preveu la construcció d’un lavabo sec ecològic, el soterrament d’una xarxa de canonades i la instal·lació d’un sistema d’abastament elèctric amb plaques solars. Totes les millores al refugi, situat a 2.160 metres d’alçada en la ruta forestal entre Guils i Meranges en un dels punts d’accés a l’ascensió al Puigpedrós, es portaran a terme en la mesura que la campanya de micromecenatge reculli més o menys quantitat. L’actuació preferent serà, en tot cas, la construcció del lavabo sec ecològic, consistent en un sistema de separació dels residus líquids i els sòlids, els quals es reconverteixen en compostatge. L’actuació comportarà la construcció d’un nou espai al costat nord del refugi. En aquesta línia, Marta Junyent ha explicat que el seu objectiu és també poder acabar construint un magatzem i unes dutxes en una nova ampliació, la qual cosa, juntament amb el lavabo, donaria un nou impuls a l’oferta del refugi com a allotjament turístic de muntanya. Junyent ha apuntat que «no és tracta que vingui més gent, perquè no ampliem la capacitat sinó que és una millora en la sostenibilitat del refugi». Cada comarca del Pirineu ha obert la campanya pel seu projecte. A l’Alt Urgell es tracta d’un cultiu de bolets.