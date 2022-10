Les entitats Amics de Cerdanya i Institut d’Estudis Ceretans han convocat pel diumenge dia sis de novembre la commemoració de la signatura del Tractat dels Pirineus. Com és tradicional, la commemoració, alhora acte en Memorial 1659 Torrent Massip, es fa sota la consciència de la pèrdua d’unitat de la vall amb la partició pactada entre els estats espanyol i francès. L’acte s’iniciarà a dos quarts d’una del migdia a la plaça del Sol de Puigcerdà amb una benvinguda musical per part d’Escamot Groc. A la una les autoritats i representants de les entitats faran l’ofrena floral a la resistència cerdana. Posteriorment es faran els parlaments amb la participació com a convidat de l’exdiputat Miquel Mayol. A tres quarts de dues cantarà el Cor de la Capella de Santa Maria de Puigcerdà. Tancarà l’acte una degustació a la mateixa plaça del Sol de pastissets de la Baixa Cerdanya amb muscat de Rivesaltes.