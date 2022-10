Els universitaris de Cerdanya opten de forma majoritària per estudiar en centres de Barcelona obviant la pertinença dels seus municipis d’origen a, principalment, les comarques de la província de Girona. Aquest fet sabut entre la població ha quedat ara palès i establert amb xifres arran de l’anàlisi de l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat).

Així, les dades oficials evidencien que els 300 estudiants universitaris que viuen a la Cerdanya opten, majoritàriament, per anar a estudiar al Barcelonès, on hi van155 estudiants, i el Vallès Occidental, on hi van 65 joves. En canvi, només n’hi ha vint que opten per desplaçar-se fins a Girona a pesar que sigui sobre el mapa la capital provincial de referència, i vint estudiants van cap a Lleida, en tant que una part de la Cerdanya pertany a la província de Lleida. Això vol dir que tan sols el 13% dels universitaris cerdans estudien a la seva capital de referència. Dels 17 municipis que té la Baix Cerdanya, onze són al costat de les comarques de Girona i sis a les de Lleida: Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Bellver de Cerdanya, Riu, Prullans i Prats i Sansor. Aquesta és una tendència influenciada directament per la distància i les comunicacions respecte els centres d’estudi. Tant és així que mentre els estudiants universitaris del Ripollès i la Cerdanya acostumen a optar per anar a estudiar a Barcelona o rodalies, els de la resta de comarques gironines tenen Girona, per tant, la UdG, com a primera opció. Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure de l’Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudis universitaris, publicada ahir per l’Idescat, segons la qual hi ha un 54,7% d’alumnes gironins que estudien a la mateixa província de Girona. Les últimes dades disponibles, que corresponen al curs 2020-2021, són molt similars a les del curs anterior, quan aquest percentatge se va situar en un 55%. Al Ripollès, la principal comarca de destí dels seus 420 estudiants universitaris és, en primer lloc, el Barcelonès amb 190, i en segona posició se situa el Vallès Occidental, amb 80 estudiants. En tercera posició ja hi ha Girona amb 70 alumnes.