L’Ajuntament de Bolvir ha tancat l’última fase de construcció del centre cívic dels Porxos de Can Fanxico i ha fixat la Festa Major de Santa Cecília per inaugurar tant l’edifici com la plaça nova que s’ha obert davant l’equipament, que finalment es dirà plaça de Sant Isidre, després que ho hagi triat el poble en un procés de votació.

L’Ajuntament ha activat el projecte de compra i instal·lació del mobiliari interior de l’edifici dels Porxos de Cal Fanxico per tal de condicionar l’auditori amb l’escenari i les sales annexes. En aquest sentit, el consistori ha realitzat una inversió final de 70.000 euros que deixa l’edifici a punt per rebre els primers actes culturals. L’alcalde, Isidre Chia, ha explicat que «farem la inauguració de l’edifici i de la plaça conjuntament amb l’auditori. Hem posat a licitació la instal·lació de les cadires , les cortines i un projector, i per Nadal farem tres actuacions amb música clàssica. Amb aquests elements, després podrem celebrar tot tipus d’actes a l’auditori». La nova sala cultural dels Porxos de Cal Fanxico tindrà una capacitat de 200 persones assegudes en butaques que es podran moure per adequar l’espai a cada activitat. La plaça es va començar a construir a principis d’any amb una inversió de 980.000 euros. El nou espai urbà està cridat a convertir-se en la nova plaça Major del poble. En paral·lel, la remodelació de l’edifici dels Porxos, que també alberga un espai de biblioteca i un d’arxiu, ha suposat una inversió d’1,6 milions d’euros.