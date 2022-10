Els veïns de la Cerdanya estan cridats a participar en el procés de creació del nou espai museogràfic que prepara Llívia sobre la frontera aportant la seva visió de la línia administrativa estatal així com la seva experiència personal o familiar en relació amb la ratlla frontera.

L’Ajuntament de Llívia, a través del Museu Municipal, ha posat en marxa un procés d’obertura a la comunitat per tal que el nou espai museogràfic sobre la frontera, que s’ha de crear a la Torre Bernat de So, sigui un reflex del que ha suposat i suposa realment la divisió estatal pels veïns de Llívia i la Cerdanya. Igualment, el procés té com a objectiu que la població es faci seu el resultat final i, doncs, el nou equipament cultural estigui més lligat a la població del que ho han estat tradicionalment. Sota aquests paràmetres, el Museu de Llívia ha activat un procés de contacte amb els veïns que ha comportat la celebració, aquesta setmana, d’una reunió oberta i, el 26 d’octubre, una altra trobada oberta tan sols a a historiadors, investigadors, tècnics i responsables d’equipaments culturals, entre altres. En l’inici del procés, els veïns de l’enclavament i la resta de la comarca han aportat el seu testimoni sobre la visió de la frontera i com els ha afectat al llarg de la vida. En aquest sentit, el director del Museu, Gerard Cunill, ha explicat que entre les visions aportades n’hi ha que la plantegen com, per exemple, com una separació idiomàtica, econòmica, laboral, cultural, administrativa o que dificulta l’accés a l’habitatge. Cunill ha explicat que «tothom té una vivència personal i unes aspiracions de futur sobre la frontera, i això és el que volem plasmar;alguns voldrien que quedés més dissolta, que fos més oberta o que la comunitat cerdana estigués més unida, per exemple». Els testimonis recollits es plasmaran en documentació al futur espai museogràfic amb, per exemple, un apartat audiovisual. Cunill ha remarcat que «La frontera ha marcat Llívia i la Cerdanya durant l’època moderna i contemporània, i fins el dia d’avui, i ens ajuda a explicar la història del territori. Tal com concebem actualment el museu, el fem participatiu i obert a la comunitat».

En paral·lel, el nou equipament també inclourà aspectes més tècnics i històrics que explicaran no tan sols la creació i evol·lució de la frontera cerdana sinó que també la que envolta el municipi de Llívia i el converteix en un enclavament. En aquest apartat s’explicarà que, per exemple, fa uns segles la línia era més difusa i els veïns no sabien exactament per on passava exactament fins al punt d’experimentar una evolució física. Igualment, l’espai tindrà un apartat dedicat a altres aspectes de la frontera com ara els històrics passadors de refugiats, els contrabandistes o el dibuix que formen les actuals fites que delimiten l’enclavament de Llívia. Aquest últim apartat es complementarà amb tota probabilitat amb una ruta real que permetrà els visitants conèixer el perímetre de l’enclavament i els punts històrics de la relació transfronterera entre Llívia i l’estat francès.

El Museu Municipal de Llívia s’ha fixat convertir el fet fronterer i l’especificitat europea com a enclavament de l’estat espanyol dins del francès en un dels eixos culturals i turístics del poble, el qual complementarà el de la Farmàcia i el Fòrum Romà amb, alhora, les restes del castell.