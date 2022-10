L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha organitzat un Escape Room pel poble per aquest diumenge dia 30 d’octubre a la tarda. La participació és gratuïta però cal inscriure’s-hi prèviament. L’activitat girarà al voltant d’unes suposades castanyes d’or, tal com ha exposat el consistori: «Alerta, s’han descobert indicis d’una troballa de castanyes d’or! Diu la llegenda que fa molts anys a Catalunya hi vivien nigromans, mags i personatges amb poders. A la tardor aprofitaven per baixar disfressades de castanyeres als pobles i ciutats. Diuen que una d’elles amagava castanyes daurades entre les pocions i els elixirs. Voleu intentar trobar les castanyes d’or!?» Així, l’Escape room per Bellver interpel·la als veïns: «desxifra els enigmes, resol les proves i sigues hàbil amb les pistes per aconseguir obrir el tresor. El futur del tresor de Bellver de Cerdanya està a les vostres mans». L’activitat es farà de cinc a vuit del vespre.