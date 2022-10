Les autoritats comarcals de la Baixa i l’Alta Cerdanya han desbloquejat les converses sobre la gestió de l’aigua per tal de solucionar el problema de saturació que pateix de fa anys la depuradora de Puigcerdà perquè rep massa aigua de les poblacions a tocar del costat nord de la frontera. La clau de volta de la solució passa per la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) a Llívia.

El president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha afirmat que les converses amb les autoritats de l’Alta Cerdanya van en bon camí:«fem una valoració molt positiva tant de les converses amb l’ACA com del tracte amb el nou director, és molt proper i ens escolta per poder tirar els projectes endavant. El projecte de la depuradora per les aigües de Llívia i Puigcerdà fa anys que està pendent, de manera que és important per la comarca». Chia ha explicat que «ja hem parlat amb els representants de la part francesa i estem d’acord de tirar aquesta depuradora endavant i posar-hi els diners, de manera que la cosa va be».

El nou impuls al projecte per la nova estació depuradora reprèn el pacte al que an arribar la mateixa Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal de la Cerdanya l’any 2020 per tirar endavant l’equipament amb una dotació pressupostària inicial de 36.700 euros. Aquesta inversió està destinada als estudis previs i la determinació de la millor localització possible, els quals ja s’han realitzat durant aquest any per tal que es puguin començar a executar les obres l’any que ve. L’actual depuradora saneja des de l’any 1995 les aigües residuals de Puigcerdà, Llívia i els pobles veïns.

Segons ha detallat el Consell Comarcal, el sistema de sanejament de la Cerdanya està format actualment per les següents catorze estacions depuradores: Alp, Bellver, Bolvir, Das, Guils, Martinet, Masella, Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí, Supermolina i el Vilar; i per 6 estacions de bombament, tractant un cabal mitjà durant el 2021 de 11.213 metres cúbics per dia i un total anual de 4.096.800 metres cúbics d’aigua.