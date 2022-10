La delegació de la Cerdanya d’Òmnium Cultural ha organitzat per al pròxim divendres dia 4 de novembre un sopar homenatge al poeta local Jordi Pere Cerdà. L’acte, que es farà al restaurant Chez Planes de Sallagosa, poble on va néixer el poeta, tindrà la conducció de la directora de la biblioteca Comtat de Cerdanya, Maria Àngels Terrones, i la participació dels escriptors i activistes culturals Manel Figuera, Blanca de Llobet i Eric Planes. Òmnium Cultural ha organitzat l’homenatge a Jordi Pere Cerdà amb motiu del centenari del seu naixement. L’acte començarà a dos quarts de nou del vespre. Durant el sopar, tothom qui ho vulgui podrà llegir poemes de Cerdà, segons ha remarcat l’organització. Per participar en la vetllada, el preu de la qual és de 25 euros, cal apuntar-s’hi prèviament. Jordi Pere Cerdà és el pseudònim d’Antoni Cayrol, el qual va descriure les valls cerdanes a través de poemes.